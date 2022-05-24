"По всему миру побирается": Лишившийся еврейских денег беглец Галкин кричит о помощи

Сбежавший в Израиль с семьей Максим Галкин вышел на связь с поклонниками.

С началом спецоперации на Украине многие российские звезды спешно покинули свою страну и уехали за границу. Одни это сделали тихо, пообещав вернуться, а другие стали негативно высказываться в адрес своей Родины. Максим Галкин с супругой и детьми уехал одним из первых, а теперь то и дело говорит непристойные вещи о России.

Сейчас комик с семьей живет в Израиле. Более того, он даже нашел там способ заработать, анонсировав свои концерты для местной публики. Первые гонорары за выступления пришли, правда юморист быстро их лишился – по своей воле. Дело в том, что муж Аллы Пугачевой обещал перечислять заработанные еврейские деньги фондам, помогающим украинским беженцам.

Так вот, артист вышел на связь с подписчиками, чтобы сообщить, что первый перевод от него поступил. А также издал крик о помощи, призвав и других людей сделать пожертвования, которые пойдут на помощь беженцам. Однако не все оценили широкий жест Максима Галкина, более того, многих его поступок изрядно взбесил.

У поклонников назрел весьма логический вопрос: почему он не направлял деньги на поддержку пострадавших жителей Донбасса? В комментариях нашлись и люди с юмором. Так, один из пользователей посоветовал артисту перевести деньги Владимиру Зеленскому, который то и дело получает финансовую поддержку от разных стран. "По всему миру побирается", – написал он.