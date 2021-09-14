"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа

Вскрылась причина ужасного состояния Никиты Преснякова. Сын Кристины Орбакайте опустил руки.

Молодой парень стал жертвой тяжелого заболевания. Ему не помогли избежать недуга ни громкое имя, ни талант, ни деньги. Никита Пресняков признался, что сам навлек на себя беду. Оказалось, наследник Кристины Орбакайте не соблюдал нормальный режим питания, поэтому теперь рискует лишиться жизненно важного органа.

Медики диагностировали у 30-летнего артиста полипы в желчном пузыре. По словам Никиты Преснякова, такие же опухолевидные новообразования могут возникать у многих с течением времени. Мужчина переедал, после чего делал слишком долгий перерыв между приемами пищи и снова наедался. Такие привычки пагубным образом отразились на работе пищеварительной системы.

Никита Пресняков не верит, что когда-нибудь сможет побороть тяжкий недуг. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить", — заявил музыкант 5-tv.ru. Сейчас сын Кристины Орбакайте вынужден соблюдать специальную диету, которая должна улучшить состояние его организма. Это крайняя мера, на которую остается вся надежда. Если же заболевание продолжит развиваться, мужчине придется лечь под нож хирургов с целью удаления желчного пузыря.

Напомним, врач Дмитрий Монахов прокомментировал недуг Никиты Преснякова. Как сообщил кандидат медицинских наук, состояние больного может быть и крайне опасным, и вполне сносным. Все зависит от того, сколько полипов обнаружили при обследовании. В случае, если у сына Кристины Орбакайте имеется более трех опухолевидных новообразований, речь может идти о "предраковом заболевании".