Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Вторник
14 сентября
Лента новостей
19:46
В России разработали уникальное лекарство от болезни Альцгеймера
19:30
"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа
19:21
Врачи назвали признак приближающихся проблем с сердцем
19:02
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
18:46
С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами
18:46
Путин заявил о близости с зараженными COVID-19 коллегами
18:18
Россиянам рассказали о возможности тратить маткапитал на общежитие и ЖКХ
18:03
Измученная Глафира Тарханова сообщила о бессонной ночи
17:41
Диетолог назвала полезные и безопасные для фигуры "осенние" продукты
17:26
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях
17:20
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
17:15
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
17:07
Раскрыт секрет невероятной популярности Бурака Озчивита из сериала "Черная любовь"
16:45
Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим
16:30
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
16:16
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой
15:56
Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео
15:54
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
15:36
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
15:35
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
15:00
Мельникова рассказала об экс-муже Смольянинове: Следит
14:48
Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский
14:44
Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку
14:30
Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
14:27
Под Челябинском столкнулись 19 машин
14:18
"Было так хорошо": дочь Янковского и Фандеры о жизни в глуши с известным актером
14:09
В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
13:54
Струсила перед Укупником: певица Zivert поплатилась за мерзкую выходку
13:51
Пелагея спасла жизнь брошенному сыну бывшего мужа: Ни еды, ни жилья
13:31
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
13:12
Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта
13:11
Мельникова об интимных моментах с Прилучным: О Карпович не думала
13:02
В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию
13:02
Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание
12:33
Скрывающая избранника Мария Куликова о гостевом браке: Нет никакой идеальной картинки
12:23
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
12:17
"Это же позорище!": Волочкова набросилась на экс-солистку "Стрелок"
12:15
"Я сделала это!": Семенович заморозила яйцеклетки
12:05
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
12:03
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в его окружении
11:42
Корчевников раскрыл тайну о романе с известным режиссером: Тяжеловато жилось
11:36
Онкобольная голливудская звезда раскрыла подробности своего состояния
11:30
Вопреки обычаю: Машков удивил неожиданным поступком
11:11
Политолог Казакевич заявил о метаниях Лукашенко между Западом и Россией
10:57
Полицейские обнародовали итоги поисков исчезнувшей звезды "Доктора Кто"
10:39
"По всем швам разнесло": раздобревшая Максакова шокировала народ
10:38
Изрезанная звезда "Кривого зеркала" рассказала об отношениях с юной поклонницей
10:35
В Иркутске лихач погиб при попытке скрыться от полиции
10:09
Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты
10:00
Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа

"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа

Вскрылась причина ужасного состояния Никиты Преснякова. Сын Кристины Орбакайте опустил руки.
прочитано 666 раз

Молодой парень стал жертвой тяжелого заболевания. Ему не помогли избежать недуга ни громкое имя, ни талант, ни деньги. Никита Пресняков признался, что сам навлек на себя беду. Оказалось, наследник Кристины Орбакайте не соблюдал нормальный режим питания, поэтому теперь рискует лишиться жизненно важного органа.

ПО ТЕМЕ

Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Медики диагностировали у 30-летнего артиста полипы в желчном пузыре. По словам Никиты Преснякова, такие же опухолевидные новообразования могут возникать у многих с течением времени. Мужчина переедал, после чего делал слишком долгий перерыв между приемами пищи и снова наедался. Такие привычки пагубным образом отразились на работе пищеварительной системы.

Никита Пресняков не верит, что когда-нибудь сможет побороть тяжкий недуг. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить", — заявил музыкант 5-tv.ru. Сейчас сын Кристины Орбакайте вынужден соблюдать специальную диету, которая должна улучшить состояние его организма. Это крайняя мера, на которую остается вся надежда. Если же заболевание продолжит развиваться, мужчине придется лечь под нож хирургов с целью удаления желчного пузыря.

Напомним, врач Дмитрий Монахов прокомментировал недуг Никиты Преснякова. Как сообщил кандидат медицинских наук, состояние больного может быть и крайне опасным, и вполне сносным. Все зависит от того, сколько полипов обнаружили при обследовании. В случае, если у сына Кристины Орбакайте имеется более трех опухолевидных новообразований, речь может идти о "предраковом заболевании".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 19:30 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

комментарии

Ответить:

Гость856793
Пожаловаться Ответить
НУ... Вообще-то желчный пузырь - не самый важный для мужчины орган...
Гость846472
Пожаловаться Ответить
Бедныыыыыый- кака бяда то- то переедим то недоедим- вся страна в трауре- не стыдно об этом писать- просто Бабулин внучок и просто мамин сынок - есть люди, которые действительно страдают и болеют- нашли о Чем писать- стыдно
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах

Музыкант истощал
Шоу-бизнес

Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Ведущая с треском провалилась
Шоу-бизнес

Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Необходимы лекарства
Шоу-бизнес

Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву

Поступки певицы могут повергнуть в шок

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+