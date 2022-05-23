Загнанная в угол "беженка" Дапкунайте плачется по оплеванной России: Мне трудно

Ингеборга Дапкунайте в последнее время нелицеприятно высказывается о своей Родине.

После начала спецоперации на Украине многие звезды отечественного шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Одни это сделали тихо, пообещав вернуться, а другие – с негативными высказываниями в адрес своего дома. Вот и Ингеборга Дапкунайте показала истинное лицо, оплевав родную страну и назвав ее "проклятой".

Остается только догадываться, как сбежавшим звездам, лишившимся работы и поклонников в России из-за своего омерзительного поведения, живется за бугром. А у прославленной актрисы дела, судя по всему, не очень. Ведь в одном из последних интервью она буквально плакалась по стране, которую совсем недавно осыпала нелестными высказываниями. Она призналась, что ей было жаль покидать свои родные края, а также близких людей, которые решили в непростые времена поддержать Россию и остаться.

Забавно, но Ингеборга Дапкунайте уверена, что все это время хранила молчание. Хотя поклонники до сих пор не могут забыть, как она публично отбрехалась от Родины. Тем не менее, она призналась, что только сейчас нашла в себе силы раскрыть рот, но извергать из него слова ей, мол, нелегко.

"Я начинаю говорить, но говорить мне трудно", – призналась прославленная артистка.

Кажется, что Ингеборга Дапкунайте скучает по дому, который спешно покинула. Создается впечатление, будто актриса загнана в угол, ведь она вынуждена жить за бугром и тосковать по родным краям.