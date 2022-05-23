Загнанная в угол "беженка" Дапкунайте плачется по оплеванной России: Мне трудно

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
12:52
Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола
12:48
Собянин распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре Москвы
12:18
Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона
12:16
"Прежде всего дает роли себе": пронырливого Хабенского сдали с потрохами
11:58
В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"
11:36
Больно смотреть: беременность приковала MARUV к инвалидной коляске
11:33
"Он ушел во цвете лет": Горькая утрата Агутина в больнице ударила по России
11:03
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Три четверти студий продаются с отделкой
Мать била, муж изменял и бросил, а сын умер в 34 года: как живет звезда "Дальнобойщиков" Егорова
Минстрой предложил попровки в ЕГРН для защиты покупателей жилья
Собянин и Патрушев посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
"Виновна": Бывшая жена Деппа прокомментировала свой провал в суде
"Поддержала Кержакова": Тюльпанов влез в грязные разборки с известным блогером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Загнанная в угол "беженка" Дапкунайте плачется по оплеванной России: Мне трудно

Загнанная в угол "беженка" Дапкунайте плачется по оплеванной России: Мне трудно

Ингеборга Дапкунайте в последнее время нелицеприятно высказывается о своей Родине.
прочитано 2096 раз

После начала спецоперации на Украине многие звезды отечественного шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Одни это сделали тихо, пообещав вернуться, а другие – с негативными высказываниями в адрес своего дома. Вот и Ингеборга Дапкунайте показала истинное лицо, оплевав родную страну и назвав ее "проклятой".

ПО ТЕМЕ

Кушать захотелось? Беглая лицемерка Дапкунайте вернулась в "проклятую" Россию на заработки

"Куда завтра приведет дорожка": оскорбивший россиян Макаревич заикнулся о возвращении на родину

Остается только догадываться, как сбежавшим звездам, лишившимся работы и поклонников в России из-за своего омерзительного поведения, живется за бугром. А у прославленной актрисы дела, судя по всему, не очень. Ведь в одном из последних интервью она буквально плакалась по стране, которую совсем недавно осыпала нелестными высказываниями. Она призналась, что ей было жаль покидать свои родные края, а также близких людей, которые решили в непростые времена поддержать Россию и остаться.

Забавно, но Ингеборга Дапкунайте уверена, что все это время хранила молчание. Хотя поклонники до сих пор не могут забыть, как она публично отбрехалась от Родины. Тем не менее, она призналась, что только сейчас нашла в себе силы раскрыть рот, но извергать из него слова ей, мол, нелегко.

"Я начинаю говорить, но говорить мне трудно", – призналась прославленная артистка.

Кажется, что Ингеборга Дапкунайте скучает по дому, который спешно покинула. Создается впечатление, будто актриса загнана в угол, ведь она вынуждена жить за бугром и тосковать по родным краям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2022, 18:57 Источник: YouTube-шоу "Радио Долин" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым

Как живет артист сейчас
Шоу-бизнес

Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях

Актер поверг в шок
Шоу-бизнес

Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола

Ведущая сияет красотой
Шоу-бизнес

"Злосчастный рак": перекошенный Малахов довел людей до исступления

Ведущий изменился

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+