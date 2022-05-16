"Куда завтра приведет дорожка": оскорбивший россиян Макаревич заикнулся о возвращении на родину

С недавних пор Андрей Макаревич обосновался в Израиле. Артист, имеющий альтернативное мнение о политической ситуации в России и мире, в конце марта обзавелся сыном. Супруга 68-летнего музыканта Эйнат Кляйн в интервью рассказывала, что наследник не будет иметь российское гражданство, поскольку израильское покроет все его нужды.
После весьма резких высказываний о россиянах, которые критикуют сбежавших за границу российских артистов, Макаревич пожаловался на невозможность строить планы на родине. Лидер группы "Машина времени" сказал: "Куда завтра приведет дорожка, по которой сейчас наша страна движется, никому неизвестно".
Также Андрей Вадимович заявил, что не считает предателями тех знаменитостей, которые предпочли покинуть Россию в тяжелое время. Очевидно, артист имел в виду таких артистов, как Чулпан Хамаова (перебралась в Латвию) и Ингеборгу Дапкунайте (переехала в Бельгию).
Напомним, Андрей Макаревич назвал "му**чьем" россиян, критикующих уехавших за пределы России известных личностей. Позже артист попытался оправдаться за свои слова. Слова лидера "Машины времени" приводили "Дни.ру".