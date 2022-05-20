Кушать захотелось? Беглая лицемерка Дапкунайте вернулась в "проклятую" Россию на заработки

Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала спецоперации.



После начала специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР популярная российская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте повела себя довольно-таки омерзительно по отношению к поклонникам. Мало того, что женщина, сделавшая себе карьеру на съемках в отечественных фильмах, спешно сбежала из нашей страны, она еще и намекнула, что уже не вернется.

Артистка в хамской манере отозвалась от России. После переезда из Москвы в Брюссель – столицу НАТО – кинозвезда заявила, что ей следовало бы раньше сбежать из нашей страны. Более того, она подчеркнула, что медлительность с решением о миграции не заслуживает никакого оправдания.

И все бы ничего – человек не имеет отношения к политике и может высказываться в рамках собственного воспитания. Однако хамство актрисы сменилось на лицемерие. Она фактически наплевала на заявленную западной прессе позицию и вернулась в "проклятую" Россию.

Видимо, в Брюсселе ролей не предложили, деньги подошли к концу, а кушать-то хочется. Зато наша страна всегда простит и накормит. В Москве Ингеборга Дапкунайте курирует крупный творческий проект – Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ.

Генеральный продюсер мероприятия Артур Григорянц отметил, что и в нынешнем году фестиваль состоится. Меж тем, он не стал давать четкого ответа об участии Ингеборги Дапкунайте в проекте.

