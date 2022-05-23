Похотливые выкрутасы с промежностью Волочковой окупились с лихвой: Все это поощряется

Анастасия Волочкова любит демонстрировать свою раскрепощенность.

Экс-прима Большого театра регулярно напоминает поклонникам о том, что она любит и любима, а ее личная жизнь богата и насыщенна. Сейчас балерина отдыхает на частном острове, который арендовал для нее новый избранник. Анастасия Волочкова не показывает его лицо, но демонстрирует пикантные кадры в том числе с его участием. Например, на днях танцовщица на камеру растянула перед мускулистым красавцем промежность, приняв очень провокационную позу.

Психолог Наталья Панфилова понимает, зачем женщина выставляет напоказ интимные подробности своей жизни. В комментарии порталу BLITZ+ Панфилова объяснила, что творческие люди часто пытаются привлекать к себе внимание различными способами. Тема секса сегодня является одним из таких способов.

Демонстрируя выкрутасы с промежностью или даже просто намекая на наличие любовника, Волочкова показывает, что она вполне может конкурировать с другими женщинами, а также дает понять всем бывшим, что не лишена мужского внимания. Кстати, то же можно сказать и о Наталье Штурм, которая недавно рассказала, что обзавелась молодым любовником.

"Тем более что обществом все это поощряется," – объяснила Панфилова.



Современное общество охотно следит за похотливыми выкрутасами Волочковой в Сети, а значит такое поведение с лихвой окупается лайками, комментариями и просмотрами, что приносит звезде дополнительный заработок.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как бесстыжая Анастасия Волочкова обхамила россиян.