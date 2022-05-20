"Привет, уроды": бесстыжая Волочкова обхамила россиян

Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на частном острове.

Экс-прима Большого театра плещется в бассейне, катается на яхте, загорает и вовсю наслаждается обществом нового возлюбленного. Вот только отдыха от соцсетей балерина не знает и даже в отпуске продолжает без конца снимать себя для постов и сторис.

В одном из видео Анастасия Волочкова появилась перед поклонниками в странном наряде. Артистка облачилась в футболку с грубой надписью "Привет, уроды" и стала в таком виде вещать перед людьми. Как сообщает Пятый канал, многие россияне приняли оскорбление на свой счет. Люди решили, что бесстыжая Волочкова таким образом просто обхамила поклонников.

"Это перебор", "Это неуважение – надеть такую майку," – возмутились люди в комментариях.

Впрочем, сама балерина, как у нее это водится, не стала обращать внимания на критику и не ответила на обвинения в хамстве. Знаменитости сейчас не до того. В каждом новом видео артистка, купающаяся в любви таинственного ухажера, стремится показать, как ей хорошо. Напомним, лицо состоятельного любовника Волочкова старательно скрывает, интригуя народ. Мускулистый бойфренд появляется на кадрах звезды то со спины, то и вовсе демонстрирует лишь отдельные части своего тела.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как бесстыдница Волочкова растянула промежность перед таксистом.