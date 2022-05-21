"Мать честная": задорные соски распутницы Волочковой вызвали оторопь

Анастасия Волочкова отдыхает с любимым и друзьями в Турции и радует поклонников новыми снимками.

Продолжение: Похотливые выкрутасы с промежностью Волочковой окупились с лихвой: Все это поощряется

Артистка любит фотографироваться, поэтому не упускает возможности сделать кадр в каждом новом наряде. На этот раз звезда предстала перед поклонниками в желтом цельном купальнике. При этом вырез наряда довольно пикантный – практически до интимного места.

Грудь Анастасии Волочковой прикрывают лишь небольшие полоски ткани. Видимо, в момент фотографирования подул ветерок. Подписчики обратили внимание на то, что у звезды "задорно" встали соски. "Фигура у нее огонь, кто бы что не говорил", – пишут в комментариях.

По словам Анастасии Волочковой, такой интересный купальник ей подарила подруга Наташа. Увы, не все оценили наряд балерины. Некоторые посчитали его слишком распутным и вызывающим.

"Мать честная", "Напомнила Бората слегка", "Волочковой уже запрещено в Большой, поэтому она такой цирк и устраивает", "Такой купальник надо носить не с таким торсом, и уж тем более не с такой расплывшейся грудью", – оторопел народ.

Впрочем, скорее всего, Анастасия Волочкова не обратит на злопыхателей никакого внимания. Артистка неоднократно признавалась, что любит жизнь и имеет право делать все, что считает нужным. Звезда не скрывает, что без ума от красивых мужчин, поэтому может себе позволить коротать вечера в компании сексуальных парней.