Лепс сдал с потрохами грязные секреты Пугачевой: Зачем?

Григорий Лепс решил внести ясность в происходящее и раскрыть истинную причину отъезда Аллы Пугачевой.

В последнее время на Максима Галкина и Аллу Пугачеву обрушилась масса хейта. Дело в том, что артисты не поддержали специальную операцию на Украине и решили покинуть Родину, уехав в Израиль. Позицию Примадонны не поддержали многие российские звезды. Так, Маша Распутина заявила, что она никогда бы не покинула Россию и не уехала бы в Израиль.

Однако нашлись и те, кто поддержал Примадонну. Так, в ее защиту выступил Григорий Лепс, раскрыв грязные секреты Аллы Борисовны. Так, он смог найти объяснение поспешному отъезду певицы за границу. По мнению артиста, Примадонна, по всей видимости, не эмигрировала, а отправилась за бугор, чтобы расслабиться и поправить здоровье. Более того, Лепс убежден, что звезда Советского Союза еще вернется в Россию.

Григорий призвал народ не навешивать ярлыки на звезд. "Зачем сразу навешивать ярлыки?", – вопрошает исполнитель хита "Я тебе не верю". Он также отметил, что, скорее всего, вернувшаяся в Россию Пугачева продолжит даже работать. Более того, он добавил, что от Аллы Борисовны никаких заявлений в какую-либо сторону не было.

Напомним, что в России у звезд остался замок в деревне Грязь. Ходят слухи, что Примадонна продает элитную недвижимость. Однако, по словам экспертов, дом будет продать непросто, так как купить такие хоромы мало кто сможет.