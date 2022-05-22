"Стыдно!": Тарасова пнула опозоренного Цискаридзе на Первом канале

Николая Цискаридзе плохо подготовился в выпуску шоу "Сегодня вечером" и опозорился в эфире.

Недавно передача на Первом канале "Сегодня вечером" претерпела изменения. Теперь поклонники Максима Галкина не смогут увидеть юмориста в роли ведущего шоу, поскольку его отстранили. Дело в том, что супруг Аллы Пугачевой позволил себе весьма нелестно высказываться в адрес российского правительства на фоне специальной операции на Украине да и вообще укатил в Израиль. Так что теперь новым ведущим стал Николай Цискаридзе.

Недавняя передача была посвящена Владимиру Высоцкому. В студию был приглашен сын артиста, который делился разными моментами жизни отца. Он отметил, что в Польше ежегодно проходят концерты, посвященные российскому артисту. Бывший премьер Большого театра отметил, что ему очень хочется верить, что в Польше не перестанут любить Высоцкого, ведь в последнее время к российской культуре в этой стране настроены не очень положительно.

Также в качестве гостя передачу постелила Татьяна Тарасова – заслуженный тренер России. Была затронута тема образования, Цискаридзе заявил, что фигуристка, как и он сам, в свое время окончила ГИТИС. Однако Тарасова, взяв микрофон, пнула неготового к программе Цискаридзе, тем самым опозорив его на весь зал. Так, она отметила, что не училась нигде, при этом добавила: "Это, конечно, стыдно – не учиться".