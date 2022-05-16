"Хочу накачать побольше": переделанная Васильева задумала изменить лицо

Ни для кого не секрет, что Татьяна Васильева перенесла несколько пластических операций и пользуется услугами косметолога. Дело в том, что народная артистка недовольна своей внешностью. Переделанная актриса до сих пор стремится к идеалу.
Недавно Татьяна Григорьевна появилась в студии шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка пришла поддержать свою подругу – актрису Олесю Железняк, которая стала очередной героиней передачи. Во время беседы 75-летняя звезда советского и российского кино сообщила, что вновь хочет прибегнуть к омолаживающей процедуре.
Васильева призналась, что недовольна асимметрией лица. По словам актрисы, с одной стороны она кажется пожилой, а с другой – заметно моложе. Поэтому звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" решила немного изменить свое лицо – сделать инъекции ботокса. "Хочу накачать в нее (в щеку – Прим. ред.) побольше", – рассказала артистка, отметив, что сейчас может себе такое позволить.
Кстати, Лера Кудрявцева тоже мечтает об омоложении. Телеведущая, натянув кожу лица к вискам, показала, что хочет "вот так". Татьяна Васильева попыталась отговорить блондинку от этой затеи, ведь та, по мнению актрисы, выглядит хорошо.