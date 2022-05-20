Загнанная в угол Собчак рассказала о неожиданном разводе: Не была приложением к мужу

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выходила замуж дважды. Первым официальным спутником ее жизни в 2013 году стал актер Максим Виторган. У именитой пары родился сын Платон. Брак распался в 2019 году, тогда же бывшая звезда проекта "Дом-2" отправилась в ЗАГС с режиссером, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
С первого дня совместной жизни звездная семейка периодически оказывалась в центре скандалов. Блогершу постоянно допытывали вопросами о разводе. В сфере шоу-бизнеса сегодня активно ходят слухи, мол парочка больше не живет вместе. Под натиском публики Ксения собчак все-таки решилась рассказать о неожиданном разводе...
Правда, пока не о своем. Фанатам телеведущей все еще придется внимательно следить за ее семейными отношениями и строить различного рода догадки. А пока что экс-кандидата в президенты России интересует другая пара.
Ксения Собчак прокомментировала бракоразводный процесс одного из богатейших людей нашей страны Алишера Усманова и прославленного отечественного тренера по легкой атлетике Ирины Винер-Усмановой. Журналистка подчеркнула, что именитая спортсменка "никогда не была приложением к мужу".
Пара, к слову, уже обратилась в суд для решения юридических вопросов. Меж тем, по мнению телеведущей, Винер и Усманов сохранят хорошие отношения даже после развода.