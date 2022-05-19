"Туда ей и дорога": Наглую Собчак взашей погнали из России

Накануне во Франции прошел Каннский кинофестиваль, а на красной дорожке неожиданно появилась Виктория Боня.



Экс-звезда "Дома-2", к слову, посещает мероприятие не в первый раз. Правда, не всем до конца понятно, зачем она это делает и какое отношение имеет к столь высокому искусству. Вот и Ксения Собчак не оставила эту новость без внимания.

Журналистка со свойственной ей наглостью прошлась по экс-коллеге по телестройке. Она откопала снимок, сделанный во время мероприятия: на нем Виктория Боня стоит перед фотографами, приняв красивую позу, однако ни один из них на нее не обращает внимание. Теледива посмеялась над ситуацией, а вместе с ней и ее поклонники. А вот Виктории Боне было не до смеха.

В своем микроблоге она заявила, что журналистка ей просто-напросто завидует: мол, каждый выход светской львицы на "престижных мероприятиях мира" Ксенией Собчак переживается с трудом. А потом экс-звезда "Дома-2" показала снимок супруги Константина Богомолова многолетней давности, где она тоже позирует на Каннском фестивале. "Давайте рассмотрим внимательно куда смотрят фотографы на фото Собчак ", – бросила камень в огород журналистки Боня.

В комментариях пользователи встали на защиту обиженной звезды. В конце концов кто-то вспомнил о недавних новостях про получение женой режиссера гражданства в Израиле, после чего взашей погнали ее из России. "Ну, туда ей и дорога. Мы ее здесь видеть не хотим", – написал один из пользователей про Ксению Собчак.