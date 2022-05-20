Отказавшаяся от Израиля Орбакайте выставила напоказ несуразную Пугачеву: Море грусти

В этом месяце Кристина Орбакайте должна была давать концерты в Израиле, но, к сожалению, артистка не выступит на "святой земле". По слухам, отмена выступлений связана с плохой продажей билетов. Артистке пришлось отказаться от поездки в страну, в которой до сих пор находится ее мать Алла Пугачева.
Кристина, судя по публикациям в социальных сетях, очень скучает по родительнице. Например, недавно исполнительница хита "Перелетная птица" выложила в Сеть видео с давнего концерта матери на футбольном стадионе. "Впереди, впереди разольется море грусти, мне коралловые бусы из-за моря привези", – пела Алла Борисовна.
Стоит отметить, что на видео Пугачева выглядит довольно несуразно. Все дело в образе артистки, который по нынешним меркам считается нелепым. Чего стоит белое просторное платье...
Сейчас Кристина Орбакайте продолжает готовиться к юбилейному концерту, который был перенесен на 25 мая. Артистка выступит в Crocus City Hall. По ее словам, все билеты, купленные ранее, действительны. В день концерта поклонники певицы смогут получить новые места на специальных стойках в фойе. Подробнее об этом писали "Дни.ру".