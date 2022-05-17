"Несвязная речь": Газманов сообщил народу об инсульте

Народному артисту России Олегу Газманову уже 70 лет, однако он по-прежнему выходит на сцену, чтобы порадовать своих поклонников патриотичными песнями. Возраст для вечно молодого "есаула" отечественной эстрады вовсе не помеха. Его сыну, популярному исполнителю Родиону Газманову всего лишь 40 лет, однако парень уже жалуется на проблемы со здоровьем.
Певец буквально поверг в шок фанатов, оставив неоднозначную запись в своих социальных сетях. По словам звезды эстрады, в его возрасте уже нужно искать женщину, которая вовремя диагностирует инсульт. Наследник Газманова сопроводил пост видео, на которой он изображен с перекошенным лицом. На кадрах – подпись про несвязную речь.
Казалось бы, Родион намекнул поклонникам на реальные признаки инсульта. Однако, скорее всего, Газманов-младший решил в очередной раз напомнить про скандал, когда ему приписали отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
"Есть возраст, после которого нужно искать себе не молоденькую девушку, а женщину, способную распознать инсульт", – написал Родион Газманов.
Позже он развеял переживания фанатов, объяснив реальную причину симптомов инсульта. По словам звезды эстрады, проблемы с мимикой и речью у него возникли после посещения зубного врача.