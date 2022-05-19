"Адски!": скатившаяся на дно Бородина ужаснулась жизни простых людей

Дорога на мероприятие оказалась для телеведущей настоящим квестом. Понимая, что опаздывает, Ксения Бородина спустилась в метро – скатилась на эскалаторе практически на дно жизни. Своими бурными эмоциями от увиденного брюнетка поделилась в соцсетях.
В метро оказалось очень жарко – из подземки Бородина вышла вся мокрая. Туго набитый людьми вагон напомнил звезде Бангладеш. Кроме того, женщину возмутило, что все стоят так близко друг другу – как отметила Ксения, между пассажирами нет и десяти сантиметров.
"Адски! Я вся мокрая!" – ужаснулась Бородина жизни простых людей, которым приходится каждый день проходить такой квест.
Но больше всего в данной ситуации знаменитость разозлило то, что на метро вовсе не вышло быстрее. Водитель Бородиной на личном автомобиле приехал на мероприятие на 20 минут раньше самой звезды. Давно не бывавшая в подземке телеведущая решила, что это была плохая идея, ведь в метро теперь все изменилось, а его высокая скорость – это всего лишь миф.
Напомним, что брюнетка живет за городом в частом доме и ездит в основном на автомобиле, поэтому обстановка в столичном метро показалась ей столь непривычной.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как богатую разведенку Ксению Бородину выбросило на обочину судьбы.