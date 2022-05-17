“Хуже быть не может”: богатую разведенку Бородину выбросило на обочину судьбы

Наверное, в столь напряженные времена каждый испытывает чувство неопределенности. В такие моменты важно иметь холодный ум и не терять самообладание. Также необходимо научиться с легкостью переживать события, которые от нас не зависят.
Однако телеведущую Ксению Бородину, кажется, охватил страх перед будущим. В недавней публикации в своем телеграм-канале знаменитость призналась, что плохо переносит ситуации, которые не может контролировать. Мол, ее порой выводит состояние неопределенности.
По словам Бородиной, люди быстро подстроились под пандемию коронавируса и научились жить в изменившихся реалиях. "Казалось, что хуже быть не может", – написала телеведущая, словно выброшенная на обочину судьбы. Сейчас 39-летней брюнетке хочется верить, что скоро все будет хорошо.
Напомним, в прошлом году Ксения Бородина пережила развод. Расставание с бизнесменом Курбаном Омаровым далось знаменитости, на первый взгляд, легко. Мужчина отказался от претензий на приобретенное в браке имущество, поэтому богатая телезвезда после развода нисколько не обеднела. Как было все на самом деле, никто точно не знает, ведь этот процесс бывшие супруги старались не афишировать.