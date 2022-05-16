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Шоу-бизнес
"Какой мразью надо быть": Бородина высказалась о больной сифилисом экс-супруге Аршавина

"Какой мразью надо быть": Бородина высказалась о больной сифилисом экс-супруге Аршавина

Ксения Бородина возмущена скандалом, в центре которого оказалась Алиса Аршавина.

Продолжение: “Хуже быть не может”: богатую разведенку Бородину выбросило на обочину судьбы
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Недавно в сеть слили фотографии Алисы Аршавиной, которые облетели буквально весь интернет. Как известно, женщина давно уже страдает от ужасной болезни, которая изуродовала ей лицо. Так, у экс-супруги футболиста разрушился нос. Раньше она это место прикрывала пластырем, однако сейчас, как оказалось, она перестала скрывать его. Также Алиса очень сильно похудела, и даже оверсайз одежда не может скрыть истощенное тело женщины.

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Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

Пользователи сети оказались шокированы внешним видом Алисы. Многие пожалели женщину, заявив, что ее погубили неудавшиеся отношения с Аршавиным. Однако некоторых поразил не столько облик экс-супруги спортсмена, сколько поступок человека, который сделал это достоянием общественности. Прокомментировать ситуацию решила Ксения Бородина.

По мнению ведущей "Дома-2" снимать исподтишка искалеченного человека – низко и подло. "Какой мразью надо быть", – отрезала Бородина.

Она также вспомнила Ксению Собчак, которая недавно отчитала ее за то, что теледива сфотографировала Стивена Сигала. По словам Бородиной, сама журналистка поступает еще хуже. Так, телеведущая просто сняла, а Собчак "сдает коллег по цеху".

Напомним, не так давно Аршавина заявляла, что больна нейросифилисом, в заражении которым она обвинила родную мать. По ее словам, родственница так хотела закрыть ее в психушке.

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Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2022, 12:28 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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