"Какой мразью надо быть": Бородина высказалась о больной сифилисом экс-супруге Аршавина

Ксения Бородина возмущена скандалом, в центре которого оказалась Алиса Аршавина.

Недавно в сеть слили фотографии Алисы Аршавиной, которые облетели буквально весь интернет. Как известно, женщина давно уже страдает от ужасной болезни, которая изуродовала ей лицо. Так, у экс-супруги футболиста разрушился нос. Раньше она это место прикрывала пластырем, однако сейчас, как оказалось, она перестала скрывать его. Также Алиса очень сильно похудела, и даже оверсайз одежда не может скрыть истощенное тело женщины.

Пользователи сети оказались шокированы внешним видом Алисы. Многие пожалели женщину, заявив, что ее погубили неудавшиеся отношения с Аршавиным. Однако некоторых поразил не столько облик экс-супруги спортсмена, сколько поступок человека, который сделал это достоянием общественности. Прокомментировать ситуацию решила Ксения Бородина.

По мнению ведущей "Дома-2" снимать исподтишка искалеченного человека – низко и подло. "Какой мразью надо быть", – отрезала Бородина.

Она также вспомнила Ксению Собчак, которая недавно отчитала ее за то, что теледива сфотографировала Стивена Сигала. По словам Бородиной, сама журналистка поступает еще хуже. Так, телеведущая просто сняла, а Собчак "сдает коллег по цеху".

Напомним, не так давно Аршавина заявляла, что больна нейросифилисом, в заражении которым она обвинила родную мать. По ее словам, родственница так хотела закрыть ее в психушке.