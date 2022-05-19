"Острый психоз": тяжелая болезнь выбила Алибасова из колеи

Психиатр Дмитрий Клевцов считает, что семье бывшего продюсера группы "На-на" сейчас не позавидуешь. Если верна распространившаяся еще прежде в СМИ информация о том, что у музыканта третья стадия алкоголизма и серьезные нарушения памяти, то это может очень негативно отразиться на его поведении и общении с родственниками.
В беседе с порталом Blitz+ специалист объяснил, что это очень тяжелое расстройство. Такая болезнь совершенно выбивает пациента из колеи. По словам медика, при общении мужчина может проявлять агрессию и раздражительность. Также в таком состоянии возможно возникновение бреда и даже галлюцинаций.
"Острый психоз может случиться на фоне даже небольшой дозы алкоголя," – предупредил Клевцов родных продюсера.
Психиатр уверен, что спиртные напитки противопоказаны таким пациентам даже в самых малых дозах.
Напомним, что еще около двух лет назад экс-продюсер "На-на" попал в психиатрическую больницу, где звездному пациенту диагностировали "корсаковский психоз". Такое расстройство часто наблюдается на третьей стадии алкоголизма и проявляется в виде серьезных нарушений памяти. По словам сына продюсера, медики обнаружили у его отца "необратимые нарушения коры головного мозга" – судя по всему, уже тогда болезнь выбила музыканта из колеи.
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