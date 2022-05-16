"Чернобровая красавица": пропавшего Алибасова засняли в обнимку с молодой дамой

Основатель и художественный руководитель группы "На-на" Бари Алибасов после череды громких скандалов решил отказаться от излишнего внимания публики. Поклонники поклонника еще помнят громкую историю с отравлением и развод звезды эстрады с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако сегодня он ведет размеренную жизнь московского пенсионера.
Многочисленные скандальные истории не лучшим образом сказались на здоровье заслуженного артиста России. Его редко можно встретить на шумных светских событиях. Музыкант больше предпочитает тихие прогулки по городу.
Меж тем, на днях у поклонников звезды появилась уникальная возможность вновь лицезреть своего постаревшего кумира. Пропавшего Бари Алибасова заметили гуляющим в обнимку с молодой дамой. Соответствующие фотографии появились в телеграмм-канале "НеМалахов".
Авторы снимков указали, что 74-летнего продюсера сопровождала "чернобровая красавица". Оказалось, что женщина присматривает за артистом, удалившимся от публики.
В паблике обратили внимание, что Бари Каримович передвигается с трудом – вероятно, сказываются возраст и перенесенные проблемы со здоровьем. По этой причине он выходит на улицу в компании дамы, которая, очевидно, сильно младше него.
На кадрах четко видно, что Алибасов гуляет со своей спутницей под ручку. Сообщается, что женщина оказывает престарелой звезде услуги по массажу.