Сморщенную старушку Пугачеву разрезали на операции: Дай бог здоровья

73-летнюю певицу многие подозревают в магии. Иначе как объяснить то, что с каждым годом она становится моложе и краше. Еще каких-то лет десять назад она была сморщенной старушкой, а сейчас Алла Пугачева может потягаться в красоте с любой женщиной, младше ее годков так на двадцать.
Примадонна вместе с супругом и детьми находится в Израиле, куда укатила еще в феврале после начала спецоперации на Украине. Многие думали, что чета улетела за бугор из-за негативных высказываний Максима Галкина. Но позже Алла Борисовна прояснила ситуацию: поездка была необходима для отдыха и лечения. Теперь многие гадают, что же решила подлатать певица.
Ответ нашелся у пластического хирурга Владимира Плахотина, комментарий которого навел на мысль, что, возможно, артистка занимается своим внешним видом. Ведь на появившихся свежих кадрах Примадонна предстала все такой же молодой, снова похудела, а ее кожа выглядит прекрасно.
Специалист своим опытным взглядом увидел, что на лице Аллы Пугачевой не осталось живого места, а ее разрезали хирурги, может, и не раз: мол, были и подтяжкам, и блефаропластике, к том же она и "подгелена", и "подмазана". Так что, говорить о том, что у Примадонны есть какой-то секрет красоты не приходится. Все, что видит народ – это вряд ли естественная красота.
"Дай бог ей такой остаться, и здоровья ей", – обратился к Алле Пугачевой пластический хирург.