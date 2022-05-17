Сыта по горло: Пугачева отказалась от детей после подлой выходки Галкина

Еще в феврале Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Израиль, прихватив с собой детей – Лизу и Гарри.



Звездное семейство решило сбежать за бугор через пару дней после начала спецоперации на Украине. Перед этим супруг Примадонны негативно высказался в адрес происходящего в Незалежной, за что получил гнев со стороны поклонников, остался без концертов и рекламных контрактов. И хотя Алла Пугачева сказала, что причиной отъезда стал отдых и здоровье, многие считают, что уехала чета из-за неприятностей Максима Галкина на Родине.

Как бы там ни было, семейство уже больше двух месяцев живет в Израиле. Комик занят заработком денег, устраивая концерты на Земле обетованной, а еще продолжает делать негативные выпады в адрес Родины. Многие поклонники при этом считают, что юморист подло поступил с супругой, которая в Израиле никому не нужна: ни как артистка, ни как человек. Так что, теперь Алла Борисовна, судя по всему, посвящает время детям, оставшимся после переезда без школы.

Как пояснила Примадонна, Лиза и Гарри сейчас находятся на онлайн-обучении, а значит, 24/7 мозолят глаза своим родители. И, зная их активный характер, не исключено, что пристают с просьбами заняться чем-то интересным. Но, как передает Пятый канал, совсем скоро супруги смогут отделаться от наследников, ведь появится возможность отказаться от домашнего обучения. Судя по всему, Алла Пугачева сыта по горло и планирует вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы Лиза и Гарри пошла в школу.