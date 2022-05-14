Собчак влепила смачную пощечину Бородиной за гнусный поступок

Ни для кого не секрет, что Ксения Бородина и Ксения Собчак недолюбливают друг друга. Знаменитости то и дело обмениваются колкостями.
Новая публикация 39-летней Бородиной в социальной сети стала поводом для очередной разборки. Экс-ведущая "Дома-2" в аэропорту в Объединенных Арабских Эмиратах встретилась голливудского актера Стивена Сигала. Ведущая не удержалась и сфотографировала актера исподтишка. "Ненавижу, когда так делают. Прости, Стивен Сигал", — написала звезда.
Собчак не прошла мимо этой ситуации. Она буквально влепила смачную пощечину бывшей коллеге за гнусный поступок. "Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете это другое", — заявила телеведущая.
Удивительно, но в одном из интервью Бородина сообщила, что никогда не ладила с Собчак. Им просто приходилось сотрудничать из-за работы в статусе ведущих на "Доме-2".
При этом в прошлом году телеведущие помирились. Это произошло на дне рождения Елены Блиновской.
Ранее Собчак показала, как топчет иерусалимскую землю, размещая видео в своем телеграм-канале. Поклонники начали советовать телезвезде, какие места следует посетить в древнем городе. Некоторые сочли, что грешной знаменитости стоило там оказаться. "Самое место. Там и оставайся", – написал один из пользователей Сети.