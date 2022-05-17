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Шоу-бизнес
Жизнь в США, отказ от фамилии отца и свадьба с Корешковым: как живет дочь Апексимовой и Николаева

Жизнь в США, отказ от фамилии отца и свадьба с Корешковым: как живет дочь Апексимовой и Николаева

Дарья не раз сталкивалась с трудностями на своем пути, но испытания ее не сломили. В свои 28 лет девушка состоялась как актриса и, судя по всему, нашла счастье в личной жизни.
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Ирина Апексимова стала мамой всего один раз. Свою единственную наследницу, дочку Дарью, артистка родила в браке с Валерием Николаевым. Многие считают девушку счастливицей, которой просто повезло появиться на свет в звездной семье. Однако судьба не всегда была к ней благосклонна.

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Ирина Апексимова и Валерий Николаев стали родителями в 1994 году. Наследница актеров, Дарья, появилась на свет в Нью-Йорке и провела за границей немалую часть своего детства. Несколько лет родители девочки работали на две страны, жили душа в душу и уделяли дочке каждую свободную минуту. Этот период стал для Даши одним из самых счастливых, но хорошему, как известно, свойственно заканчиваться. В 2000 году ее мама и папа развелись спустя 12 лет брака.

Когда семья распалась, Ирина Апексимова вернулась в Россию вместе с дочерью и отдала ее в обычную школу. Сверстники приняли Дашу не слишком тепло. Одноклассники считали дочь звезд "блатной" и регулярно ее задирали, а та чувствовала себя изгоем. Возможно, именно поэтому школьница никак не могла сосредоточиться на учебе.

Оценки Даши оставляли желать лучшего, однако без дела она никогда не сидела. Все детство наследница актеров занималась спортом, а в какой-то момент настолько серьезно увлеклась балетом, что даже поступила в академию хореографии при Большом театре. Увы, вскоре о танцевальной карьере пришлось забыть. В подростковом возрасте Дарья серьезно травмировала ногу и оставила занятия.

После школы дочь Апексимовой и Николаева решила пойти по стопам родителей. В 2015 году она успешно окончила Школу-студию МХАТ. Со стороны может показаться, что при выборе профессии Дарья рассчитывала на привилегии и блат, но это не так. Уже во время учебы девушка взяла фамилию прабабушки, отказавшись от отцовской. Молодая актриса не хотела, чтобы ее сравнивали со знаменитыми родственниками.

Сейчас Дарье Авратинской 28 лет. Девушка работает в Театре на Таганке, которым руководит ее мама, и совмещает выступления со съемками. Пока что на счету актрисы не так много проектов, но она уже успела проявить себя с главной ролью в мелодраме "Незабытая". Очевидно, наследница артистов еще не раз пополнит творческую копилку новыми яркими образами.

На личную жизнь, в отличие от своей занятой мамы, Авратинская тоже находит время. Осенью прошлого года дочери актеров начали приписывать роман с коллегой по цеху Егором Корешковым, а недавно слухи получили подтверждение. В интервью со StarHit Валерий Николаев объявил о свадьбе наследницы. По его словам, Дарья и Егор должны были пожениться 21 марта. Пока что поклонникам остается лишь гадать, состоялась ли свадьба.

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Ирина Апексимова и Дарья Авратинская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2022, 13:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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