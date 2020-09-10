"Пру как лошадь": дочь Апексимовой откровенно о блате и знаменитых родителях

Актриса Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской ведет активную светскую жизнь. Вчера они – на премьере спектакля Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта" в театре "Модерн", сегодня – на премьере фильма Армандо Ианнуччи "История Дэвида Коперфильда" в отеле Ararat Park Hyatt. Там с 26-летней дочерью руководителя Театра на Таганке и поговорил корреспондент "Дни.ру"

В 2015 году Дарья Авратинская окончила Школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина), а потом пришла в труппу легендарного Театра на Таганке, которым руководит ее знаменитая мать.

"Меня всю жизнь сравнивают с мамой и папой (актер Валерий Николаев – Прим. ред.), я к этому давно привыкла, это данность, – говорит Дарья Авратинская. – Но это мне никак не мешает. Разумеется они, как и любые родители в любой индустрии мне будут всегда помогать".

По заверению Авратинской, идти по стопам знаменитых родителей она собиралась не всегда. "После окончания Школы-студии МХАТ я хотела поступить в МГИМО на факультет Международных отношений. Но так сложилось, что начала много работать. Мама хотя меня и не отговаривала, но сказала: "Ты подумай восемь раз". Я подумала, и сделала свой выбор".

Дарья признается, что с самого рождения знала: актерская профессия – это не только цветы, овации и поклонники, но и тяжелый каждодневный труд. "Я наблюдала за этим с самого рождения, видела, как непросто приходится родителям", – говорит она.

Со стороны может показаться, что у дочери Апексимовой могут быть какие-то преференций или блат. Ничуть не бывало! "Я как лошадь пру на себе очень много всего, – уверяет Дарья. – Но все достается мне честным трудом, хожу на кастинги на общих основаниях и не могу сказать, что меня куда-то специально проталкивают".

Стоит заметить, что Дарья Авратинская принципиально носит девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии, чтобы никто не думал, будто он пользуется родством с известными людьми.