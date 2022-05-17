Тощая как призрак и еле говорит: Угасающую Пугачеву сняли на камеру в Израиле

Еще в феврале Алла Пугачева вместе с мужем и детьми отправилась в Израиль, чтобы, по ее словам, поправить здоровье.



Примечательно, что отъезд семейства совпал с началом спецоперации на Украине и гневными высказываниями ее супруга в адрес происходящего в Незалежной, за что он поплатился гневом поклонников и отменой концертов в России. Тем не менее, сама Алла Пугачева позже объяснила, что поездка связана с лечением и отдыхом, а чета обязательно вернется домой.

Вот только точные сроки звездная пара не называет. Да, и возвращение кажется все менее вероятным из-за поведения Максима Галкина, который продолжает отрекаться Родины и отдаляться от российской публики. Поклонникам, кстати, не дает покоя судьба Аллы Пугачевой: мол, артист своими поступками навлек беду на детей и жену, а Примадонна, которая никому не нужна в Израиле, постепенно угасает.

За границей семейство старается вести непубличный образ жизни. Только Максим Галкин появляется в социальных сетях, в то время как его супруга прячется от мира. Так что, фанатам приходится довольствоваться редкими кадрами с любимицей. Так, совсем недавно журналистам удалось заснять на камеру Примадонну, которая спокойно прогуливается с мужем в кромешной темноте. Соответствующее видео показал Пятый канал.

Сложно не заметить, что звезда эстрады продолжает худеть, а сейчас она тощая, как привидение. Примадонна даже обменялась парой слов с журналистами. То ли от усталости, то ли от наслаждения, а может, дело в возрасте, но 73-летняя Алла Пугачева еле говорила, медленно извлекая из себя каждое слово.