Оказавшейся на грани развода Пугачевой сосватали нового жениха: Быстро вправит мозги

Семейная жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина очень волнует народ.

Продолжение: Тощая как призрак и еле говорит: Угасающую Пугачеву сняли на камеру в Израиле

Совсем недавно звездный нумеролог Клара Кузденбаева, обратившись к числам, выяснила, что у Примадонны начался в жизни неблагоприятный период и даже появился серьезный риск развода с мужем. Известная блогерша Лена Миро поддержала оказавшуюся на грани развода Аллу Пугачеву и тут же сосватала ей нового жениха.

Выбор Лены Миро почему-то пал на Диму Билана, который на днях как раз зачем-то отправился в ЗАГС. На своей странице в LiveJournal блогерша заявила, что искренне желает 40-летнему исполнителю счастья, к тому же, ему давно пора жениться.

"Хватит уже сидеть на сцене с потухшим взглядом – хорошая жена быстро вправит мозги," – глубокомысленно заметила Миро.

Тот факт, что Пугачева может совсем скоро стать свободной, показался блогерше счастливым совпадением. Конечно, Алле Борисовне нужно понимать, что Билан – мужчина непростой, а "возрастной, с привычками, с предпочтениями". Тем не менее, Миро не сомневается в том, что Примадонна легко справится даже с таким парнем, как справлялась со всеми своими предыдущими мужьями. Однако стоит отметить, что это лишь скромное мнение острой на язык Лены Миро. Вероятно, ни сама Пугачева ни сосватанный ей Билан ничего об этом не знают.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему стремительно теряющей авторитет Алле Пугачевой уготована печальная судьба.