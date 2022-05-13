"Со дня на день будут топтать": стремительно теряющей авторитет Пугачевой уготована печальная судьба

Если "затоптали" Максима Галкина, то та же участь постигнет и Аллу Пугачаву, считает известная журналистка.

Вскоре после того, как началась спецоперация на Украине, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми улетели в Израиль. Примадонна российской эстрады сообщила, что причиной поездки является необходимость лечения, но затянувшийся отпуск наталкивает поклонников на мысль об эмиграции артистов.

Так ли это на самом деле, неизвестно, однако громкие антироссийские высказывания Галкина лишь укрепляют домыслы публики. Многие россияне воспринимают юмориста как предателя. Более чем вероятно, что впадет в немилость и его супруга, считает журналистка Ксения Ларина. "Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну", – сказала она, дав понять, что артистке уготована печальная судьба.

По мнению радиоведущей, в настоящий момент нет никаких авторитетов. Впрочем, это очевидно, ведь в современном мире любая почитаемая знаменитость, выразив личное мнение, отличающееся от большинства, может лишиться многого. Поэтому публичным людям стоит все-таки думать, прежде чем делать громкие заявления.

Ранее адвокат России Александр Островский рассказал, возможно ли Аллу Пугачеву лишить пенсии. По словам эксперта, нельзя отобрать у артистки положенные ей денежные средства. Однако часть пенсии певица все-таки может потерять. Подробнее об этом писали "Дни.ру".