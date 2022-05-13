"Сомневаюсь в адекватности": Бузова не смогла смолчать из-за раскрывшего рот Тарасова

Комментарий Ольги Бузовой по поводу нового интервью ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова был лишь вопросом времени. Было глупо полагать, что телеведущая не станет обсуждать с фанатами публичные откровения бывшего возлюбленного. Тем более, что футболист раскрыл рот перед ее коллегой Ксенией Собчак.
Конечно, Бузова не стала рассказывать, смотрела ли она отрывки интервью бывшего избранника, но дала понять, что знает, о чем он говорил. Телеведущая призналась, что, глядя на экс-бойфрендов, она немного "сомневается в своей адекватности". Она также поинтересовалась, возникает ли такое чувство у ее поклонников.
Также стоит отметить, что совсем недавно Бузова в очередной раз публично унизила Тарасова – намекнула на его скудные умственные способности. Во время примирения с журналистом Дмитрием Губерниевым 36-летняя поп-дива заявила, что в браке умной была она, несмотря на то, что многие считали ее глупой.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что может вернуться на театральную сцену. По словам знаменитости, ей поступило два предложения. Мол, обе роли являются главными. Слова телезвезды приводили "Дни.ру".