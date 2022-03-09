"Позорище": Сменивший пол Милохин возмутил гей-выходкой

Даня Милохин является одним из самых странных, эпатажных и скандальных персон российского шоу-бизнеса. Его неоднозначные выходки вмиг становятся обсуждаемыми и вызывают полемику. Звезда "Тик-Тока" быстро завоевала многомиллионную армию фанатов. Поклонники часто задаются вопросом – кто же является возлюбленной Милохина.
На днях блогер засветил в своем "Инстаграм" коллегу, о которой тут же поползли слухи как о даме сердца Милохина. Сплетни о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой вмиг остались в прошлом, хоть на шоу "Ледниковый период" они очень правдоподобно демонстрировали любовь. Однако многие все же были уверены – Медведева не его поля ягода.
На кадрах в видеоролике Дани Милохина предстала юная тиктокерша Катюша, выходки которой под стать самому блогеру. Это уже больше похоже на роман, уверены фанаты.
В последнее время Даня Милохин и Катюша постоянно вместе. На видео парень и девушка поменялись ролями — он примерил платье, а она оверсайз-образ. Сменивший пол Милохин возмутил фанатов очередной гей-выходкой, представ на экране с голыми ляжками и в обтягивающем мини.
"Позорище"; "Опять дурью мается"; "Отстой", – написали фолловеры.