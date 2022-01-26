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Шоу-бизнес
Бероев упивался властью, Жигунов имитировал травму: Секретная сторона шоу "Ледниковый период"

Бероев упивался властью, Жигунов имитировал травму: Секретная сторона шоу "Ледниковый период"

Появились неожиданные подробности о том, что происходило на проекте за кадром.
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Светская журналистка Лаура Джугелия в 2008 году работала редактором на "Ледниковом периоде", тогда шоу только набирало популярность, выходил второй сезон. В недавнем интервью знаменитость рассказала, как на самом деле работалось со звездами отечественного шоу-бизнеса.

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 Шоу "Ледниковый период"

Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Егор Бероев, который производит впечатление крайне положительного персонажа, по словам журналистки, любил упиваться властью и положением, доводя до слез команду и неопытных редакторов проекта. Она сама пару раз плакала из-за его игнорирования и снисходительного отношения.

Тогда же удивил и Сергей Жигунов, он катался в паре с Ириной Лобачевой. После съемок в сериале "Моя прекрасная няня" у Жигунова был роман с Анастасией Заворотнюк, которую позвали вести "Ледниковый период". Во время съемок она начала отношения с Петром Чернышевым, своим нынешним мужем, ушла к нему от бывшего коллеги по сериалу.

Сергей не выдержал удара и решил уйти из шоу, для этого он имитировал серьезную травму – перелом ноги, с которым кататься просто невозможно. Лаура пыталась разговаривать с ним, расспрашивать, но он только нахамил ей и послал, на чем и закончилась съемка.

Напомним, в новом сезоне "Ледникового периода" сенсацией стала пара тиктокера Дани Милохина и чемпионки мира Евгении Медведевой. Молодым ребятам приписывали роман, который в итоге оказался просто игрой на льду, о чем рассказал их тренер Илья Авербух.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 13:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

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