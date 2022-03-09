“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет

Было время, когда Любовь Успенская и Татьяна Плаксина решали свои семейные проблемы публично – в эфире телеканалов. Поклонники искренне переживали за отношения между певицей и ее наследницей, но, кажется, в их союзе наконец-то настала гармония.
8 марта 68-летняя королева русского шансона поделилась с подписчиками трогательным снимком с дочерью, а в подписи к нему сделала признание, которое буквально ошарашило подписчиков. Сначала она поздравила своих фанатов с праздников, пожелав их семья взаимопонимания и любви, а потом откровенно заявила, что для нее женским днем является не 8 марта, как у всех представительниц прекрасного пола, а 27 декабря.
"День, когда я стала мамой", – пояснила свою позицию Успенская.
Поклонники умилились новой публикацией кумира и ее признанием о радости от рождения единственной наследницы, а также буквально в один голос признались, что счастливы видеть звезду и ее дочь вместе, выразив надежду, что теперь в их отношениях гармония сохранится надолго.
Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, что Любовь Успенская не так давно поделилась своим мнением по поводу рождения детей. Она призналась, что затосковала по звуку топающих по дому маленьких ножек. Ее желание стать родителем разделил Митя Фомин, который заявил, что не прочь завести с ней ребенка.