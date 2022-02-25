"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась

Вопреки всем и вся Любовь Успенская обожает свою дочь Татьяну Плаксину, которая усердно порочила ее имя. В прошлом у артистки сложились с наследницей крайне напряженные отношения. Девушка проживала в США и попала в сомнительную компанию, где царствовали вредные привычки.
В итоге Татьяна Плаксина лечилась от наркотической зависимости, поскольку на этом настояла ее мать. Поначалу вместо благодарности Любовь Успенская получила от дочери только обвинения и оскорбления. Но прошло время и нерадивая дочь поняла, что была не права.
В эфире Первого канала девушка публично покаялась перед Любовью Успенской — извинилась за жуткие телепередачи, на которых поливала ее грязью. Также бывшая наркоманка рассказала, как ее тайно пичкали гадостью, которая относится к запрещенным веществам.
"Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило", — поделилась горем Татьяна Плаксина.
У девушки, как оказалось, была подруга Таисия, которая склоняла ее к пагубной зависимости и внушала неприязнь к матери. Дочь звезды вовремя осознала ситуацию и исключила токсичную особу из своей жизни. Несмотря на пережитые ссоры и мерзкие скандалы, Любовь Успенская со всей душой приняла наследницу и за все ее простила.