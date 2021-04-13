Мечтающая о малыше Успенская нашла кандидата на роль отца: Талантливый музыкант, красавец

Недавно Любовь Успенская заявила, что мечтает о ребенке. Как оказалось, певица даже подыскала кандидата на эту роль.

Артистка не видела свою взрослую дочь Татьяну Плаксину почти два года. Девушка сбежала в Америку, обвинив мать в тотальном контроле. Все это время женщины выясняли отношения публично, пытаясь доказать свою правоту в эфирах различных телешоу.

Однако в Новый год Татьяна Плаксина пошла на примирение. Об этом Любовь Успенская сообщила в личном блоге. Позднее девушка прилетела из Штатов, чтобы поздравить маму с днем рождения. Судя по всему, их отношения вновь пришли в норму.

Впрочем, артистка еще пару месяцев назад говорила о том, что мечтает вновь услышать в своем доме топот маленьких ножек. "Мне не хватает детского плача, детского крика", – цитирует Любовь Успенскую Пятый канал.

Отец для будущего малыша тоже нашелся довольно быстро. Певец Митя Фомин заявил, что готов завести ребенка вместе с королевой шансона. По словам солиста, пример Аллы Пугачевой и Максима Галкина многим не дает покоя, в том числе и им с Любовью Успенской.

Стоит отметить, что артиста можно назвать идеальным кандидатом на роль папы: 47-летний музыкант не имеет вредных привычек, хорошо воспитан и находится в идеальной физической форме. Сама Любовь Успенская тоже в восторге от Мити Фомина. "Талантливый музыкант, красавец, молодой, здоровый", – говорит знаменитость.

"Не пойму, что мы с тобой еще думаем?" – удивляется потенциальный отец.

Впрочем, скорее всего, этому союзу не суждено быть. По словам Любови Успенской, она трезво оценивает свои возможности снова стать матерью. Звезда не уверена, что потянет малыша морально и материально. При этом артистка готова нянчиться с ребенком Мити Фомина, если он решит завести его с кем-то другим.