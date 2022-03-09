“Еле дышит”: Онкобольного Юдашкина безжалостно извели

Модель Анна Калашкникова высказалась о запрете, коснувшемся онкобольного модельера. Она также вспомнила и об отстранении других российский звезд – Анны Нетребко и Валерия Гергиева. Она считает, что знаменитостей безжалостно извели.
“Знаете, больнее всего меня задела ситуация вокруг Валентина Юдашкина. Он уже не первый год мужественно борется с онкологией. С очень тяжелым диагнозом. Он еле ходит и дышит, а эта ситуация только добивает его и так слабое здоровье. Не стыдно вам, европейское модное сообщество, что вы выступаете киллерами талантливейшего человека, мастера? Считаю, это самая позорная глава в истории мировой моды“, – написала Калашникова.
Сам же Юдашкин отреагировал на запрет со стороны французских коллег довольно спокойно. Хоть его решение и задело, так как он вложил в коллекцию душу, сдаваться модельер не намерен. Юдашкин сообщил, что проведет онлайн-показ для своих российских поклонников.