Боль пронзает насквозь: Сгорающий от рака Юдашкин мучительно стиснул зубы

Валентин Юдашкин уже несколько лет борется со страшным диагнозом.

Когда знаменитый модельер только узнал о своей болезни, он не мог поверить и не хотел лечиться. Однако забота любящей жены и близких помогло принять ситуацию и начать бороться. Сейчас состояние кутюрье стабильное, вопреки слухам он пока не планирует оставлять работу в компании.

В честь Дня Защитника Отечества Валентин опубликовал фото с женой Мариной в их загородном особняке. На снимке Юдашкин в шляпе и темных очках, хоть и находится в помещении, это насторожило некоторых его поклонников. Они предположили, что боль из-за недуга пронзает модельера насквозь, из-за чего его улыбка выглядит страдальческой, он будто стискивает зубы.

Поклонники в один голос поблагодарили Валентина за поздравления и пожелали ему здоровья и любви. "С праздником вас! Здоровья Вам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И вас тоже с этим праздником, великим. Будьте здоровы все, все ,все. Мы вас любим за ваш труд и талант", "С Праздником, дорогой Валентин! Здоровья вам и благополучия!", "С Праздником, гений утонченного образа! Здоровья Вам и мирного неба над головой!", "Поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья", "С праздником, настоящие мужчины, которые являются надежной опорой своей семьи в первую очередь. Вашей жене повезло", – написали комментаторы.