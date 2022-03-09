"Мы так и думали!": Тодоренко случайно раскрыла свой секрет

Зимой появились слухи о второй беременности Регины Тодоренко. Телеведущая стала носить просторные наряды, надевать вещи на несколько размеров больше. Но представитель знаменитости уверял, что она не ждет ребенка.
Тайное стало явным, когда телеканал НТВ показал очередной выпуск шоу "Маска". Когда личность выступавшего в костюме Лошади участника была раскрыта, супруга Влада Топалова не смогла сдержать эмоции и усидеть на месте. Когда Регина встала, ее накидка, которая должна была скрыть интересное положение, распахнулась, и все увидели округлившийся живот. "Мы так и думали!", – восклицают поклонники в Сети.
Как пишет издание "7дней.ru", Регина продала информацию о пополнении в семействе известному СМИ. То назвать эксклюзивом уже сложно, поскольку общественность теперь точно знает, что совсем скоро (весной или летом) артистка родит второго ребенка.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 года. Тогда телеведущая родила сына Михаила. После появления на свет первенца знаменитость признавалась, что мечтает о втором ребенке и большой семье. "Если Бог даст...", – говорила артистка.