Деньги текут рекой: Тодоренко шокировала размером зарплаты

Регина Тодоренко рассказала о начале карьеры и заработке.

Известная телеведущая Регина Тодоренко не сразу стала популярной. Сейчас она хорошо зарабатывает и блестяще совмещает карьеру на телевидении и материнство.

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На днях Тодоренко удивила фанатов рассуждениями о заработке телеведущих. Об этом она поведала, беседуя со своими подписчиками в "Инстаграм". По словам Тодоренко, десять лет назад она работала на телевидении бесплатно. Только чтобы ее приняли на работу.

После стажировки ее зарплата стала составлять 500 долларов за съемочный день. Она шокировала фанатов информацией о том, что известные телеведущие получают от трех до пяти тысяч долларов (от 225 тысяч рублей до 375 тысяч рублей) за смену. Если же речь идет о высоком уровне профессионализма, зарплата варьируется от десяти тысяч долларов (750 тысяч рублей). Выходит, что у известных ведущих деньги буквально текут рекой. Правда при этом Регина Тодоренко не рассказала, идет речь о российском или зарубежном рынке труда.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что поклонники обсуждают информацию о второй беременности телеведущей. В своем микроблоге Тодоренко заинтриговала фанатов тестом с двумя полосками.