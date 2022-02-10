"Опять": Усыпанный пятнами Топалов рухнул с ужасным диагнозом

Знаменитый вокалист и участник группы "Smash!" Влад Топалов бесследно исчез из соцсетей на несколько дней. Поклонники потеряли его — ни единого поста, ни единой весточки. Лишь из инстаграм-аккаунта его жены стало понятно, что в звездную семью пробрался коронавирус.
Наконец, певец объявился в личном блоге и показал свое свежее фото. В кадре измученный и потрепанный мужчина предстал с грустными глазами и глубокими морщинами под ними. Вдобавок к этому кожа артиста оказалась масштабно усыпана мелкими коричневыми пятнами.
Вид звезды опечалил россиян — вокалист даже не улыбнулся. Однако этому есть объяснение. Влад Топалов дал понять, что рухнул с ужасным диагнозом, поэтому качество контента и виртуальное общение стали не так для него важны.
"Пропал на неделю. Поболел. Вернулся в строй. Как вы тут? Как же хорошо без соцсетей", — обратился к подписчикам муж Регины Тодоренко.
Пользователи Сети остались под впечатлением. "Не надо болеть", "Опять", "Модный укол не защитил?", "Влад, поправляйтесь!", "Скучали мы без тебя", "Берегите себя!" — написали артисту комментаторы. Некоторые поделились с певцом своими проблемами и неурядицами, рассчитывая обрести поддержку. Увы, пока Влад Топалов никому не ответил.