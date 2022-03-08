"Такой мы ее не знаем": 71-летняя Бабкина изменилась до неузнаваемости

Во вторник, 8 марта, 71-летняя народная артистка Надежда Бабкина опубликовала в "Инстаграм" поздравительное видео. Певица вместе с фигуристом, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным обратилась к прекрасной половине человечества, поздравив с Международным женским днем.
Бабкина, держа пышный букет розовых тюльпанов, пожелала поклонницам весны и красоты, быть неотразимыми и веселыми. Она надеется, что во всех семьях будут гармония и радостные события. "Любите и будьте любимы", – написала артистка под видео.
Интернет-пользователи обратили внимание на необычный образ Надежды Георгиевны. "Такой мы ее не знаем", – заметил один из поклонников певицы. Вероятно, некоторые не видели, что артистка, надев рыжий парик, яркое красное платье и синие бусы, выходит на сцену театра "Русская песня" в спектакле "Горько!".
Ранее стоматолог-ортопед Олег Конников обратил внимание, что Надежда Бабкина, которая довольно часто появляется на ТВ, сделала реставрацию зубов. Эксперт предположил, что операция была проведена не совсем правильно. Так он объяснил, почему лицо артистки кажется перекошенным.