Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача

В студии "Модного приговора", где она выступает в роли ведущей уже много лет, Бабкина всегда выглядит отлично: гладкая кожа, одета с иголочки.
Однако от внимательной публики не скроешь даже самые незначительные изъяны. Вот и у Надежды Георгиевны поклонники уже давно такой нашли. Наверное, многим зрителям и слушателям артистка запоминается своей широкой, белоснежной, идеальной улыбкой. Правда, она, как считают многие, совершенная не до конца. Поклонники на ее странице в соцсетях часто оставляют комментарии под новыми снимками и не упускают возможности подметить, что что-то с ее ртом не так.
"Надежда, вы поменьше улыбайтесь! Так будет лучше. Как же неудачно сделаны зубы у Надежды, это не зубы, а лошадиная челюсть", – пишут под фотографиями пользователи.
То, что Надежда Бабкина сделала реставрацию зубов заметил и стоматолог-ортопед Олег Конников. Врача ошарашил тот факт, что операция могла быть сделана не совсем правильно. Ему как и многим фанатам, показалось, что у звезды рот будто бы немного набекрень, от чего лицо кажется перекошенным.
"Вижу небольшое смещение по левой стороне, но это может мне казаться. В то время, когда Надежда это делала, точного подхода к дисциплине не было. Может, это ассиметрия, с которой она всю жизнь живет. Не знаю, надо разбираться", – пояснил врач.
Кроме того, он отметил, что подобная процедура, скорее всего, обошлась Бабкиной недешево: в среднем ее стоимость оценивается в 2,5 миллиона рублей.