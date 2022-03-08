Не в России: стало известно местонахождение пропавшего Леонтьева

Как только Россия начала проводить спецоперацию на Украине, некоторые знаменитости покинули РФ и перестали выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. "Пропал с радаров" и 72-летний народный артист Валерий Леонтьев. Певец сделал последнюю публикацию в "Инстаграм" еще 20 февраля.
Приятель Леонтьева, беседуя с представителем издания "Комсомольская правда", рассказал о местонахождении артиста. По его словам, исполнитель хита "Дельтаплан" улетел в Соединенные Штаты Америки. Мол, у певца в штате Флорида есть недвижимость.
Издание напоминает, что Леонтьев владеет шикарной двухэтажной виллой с бассейном и тренажерным залом в Майами, стоимость которой превышает три миллиона долларов. Эту недвижимость артист приобрел давно – во время пика своей популярности. Кстати, ранее во Флориду переехала супруга певца Людмила Исакович.
Ранее "Дни.ру" писали, что ясновидящая Елена Елисеевна сделала Валерию Леонтьеву страшное пророчество, которое шокировало артиста. Прорицательница из Краснодара сказала, что мать или сестра популярного исполнителя будут лежать в психиатрической лечебнице.