"Надеюсь, твой не прочтет": Леонтьев проговорился о мужчинах помолодевшей Долиной

Лариса Долина всегда в секрете держала свою личную жизнь. Но на днях Валерий Леонтьев раскрыл все карты.

Недавно Лариса Долина выпустила клип, который шокировал поклонников. Дело в том, что на видео певица выглядит на несколько десятков лет моложе.

Артистка давно говорила, что хочет заняться своей внешностью. Она похудела и прошла курс лечения в детокс-клинике. Оттуда исполнительница "Погоды в доме" вышла совсем другим человеком.

Поклонники сразу же заговорили о том, что в жизни актрисы появился мужчина, ради которого она прихорашивается и омолаживается. Сама эстрадная и джазовая певица комментариев не дает.

Молчание прервал ее коллега по сцене Валерий Леонтьев. Музыкант выложил пост, исходя из которого сразу понятно, что у звезды кто-то есть.

"Поздравляю и желаю тебе желать! Желать интересных проектов, интересных путешествий, интересных мужчин (надеюсь, твой не прочтет), всего, что мы называем счастливым временем.", — поздравил певец с днем Рождения свою подругу.

Леонтьев не стал называть имя кавалера Ларисы Долиной. Поклонникам остается только гадать, кого же выбрала королева джаза.

Напомним, что до этого Лариса Долина говорила, что любовь важна для каждого человека, ведь она "дает абсолютно все". Тогда, правда, все подумали, что речь идет о семье артистки, а не о таинственном незнакомце.