"Простите меня за все!": Николаев обратился к сбежавшей из России Пугачевой

Алла Пугачева еще в детстве придумала праздник желтых цветов. В первое воскресенье весны будущая артистка выходила на Тверскую и вручала грустным прохожим по цветку. Когда певица прославилась, она стала собирать близких в ресторане или в своем доме в этот день. Примадонна соблюдала традицию на протяжении нескольких десятилетий, до пандемии.
Об этом помнит друг певицы, композитор Игорь Николаев. 6 марта, сделав публикацию в "Инстаграм", артист напомнил поклонникам, что первое воскресенье весны – любимый день Аллы Борисовны. А в этом году, как отметил Николаев, первое воскресенье марта – Прощенное. "Простите меня за все!", – обратился певец.
Заметила ли публикацию композитора Пугачева, неизвестно, ведь сейчас, по слухам, артистка находится в Израиле. Накануне в Сети появилась информация, что певица вместе с супругом и двумя детьми покинула Россию. Максим Галкин, который в Прощенное воскресенье тоже сделал публикацию в "Инстаграм", не стал сообщать о своем местонахождении.
Ранее "Дни.ру" писали, что сайт Игоря Николаева взломали хакеры. Они разместили "антироссийскую информацию". Спустя некоторое время работа сайта композитора возобновилась в прежнем режиме.