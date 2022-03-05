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Шоу-бизнес
Клиническая смерть, пластика и секретная наколка: что произошло с Еленой Яковлевой

Клиническая смерть, пластика и секретная наколка: что произошло с Еленой Яковлевой

5 марта актриса Елена Яковлева празднует свой день рождения. Знаменитой "Интердевочке" исполняется 61 год, но она до сих пор умудряется удивлять поклонников своего творчества
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Сегодня с творчеством Елены Яковлевой знаком практически каждый российский телезритель. Уже несколько десятилетий народная артистка остается одной из самых узнаваемых и успешных актрис. Однако последние годы о творчестве знаменитости говорят намного реже, чем о ее личной жизни. Поклонники то и дело обсуждают здоровье Яковлевой, ее внешние изменения и сына, прославившегося благодаря своим многочисленными татуировкам.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Елена Яковлева появилась на свет в 1961 году. Сейчас сложно поверить, что когда-то известной артистке приходилось трудиться в библиотеке, на заводе и работать картографом. Впрочем, даже после окончания ГИТИСа ей далеко не сразу удалось добиться успеха. Прежде чем сняться в знаменитой "Интердевочке", молодая актриса исполнила немало других ролей, но только образ Тани Зайцевой сделал из нее настоящую звезду. Картина вышла на экраны в 1989 году и вывела карьеру Елены на новый уровень.

В личной жизни Яковлевой тоже повезло не сразу. Ее первый брак с сокурсником Сергеем Юлиным продлился всего полгода. Зато со вторым супругом, народным артистом Валерием Шальных, актриса нашла свое счастье. Возлюбленные зарегистрировали свои отношения в 1990 году, а через два года стали родителями сына Дениса. Своего единственного сына Елена просто обожает, хотя порой наследник приносит ей немало хлопот и переживаний.

Общественность заговорила о Денисе Шальных несколько лет назад. Неудивительно, что молодого человека то и дело обсуждают в Сети, ведь большая часть его тела покрыта татуировками. Из-за необычного внешнего вида на Дениса то и дело обрушивается критика со стороны пользователей, да и у знаменитой матери наколки сына не вызывают никакого восторга. Несмотря на это, Елена не дает наследника в обиду и всегда встает грудью на его защиту. Впрочем, артистка и сама оказалась не из тех, кто боится экспериментировать со своим телом.

Несколько лет назад стало известно, что у Яковлевой есть татуировка на спине, которую она не показывает, а у ее мужа – на руке. Некоторые предполагают, что кинозвезда пошла на этот шаг, чтобы поддержать сына. Но она утверждает, что сделала наколку для себя. Как бы там ни было, татуировка – не единственное вмешательство, на которое решилась актриса.

Ни для кого не секрет, что Елена Яковлева не раз ложилась под нож хирурга. В 40 лет знаменитость избавилась от мешков под глазами, чуть позже сделала себе круговую подтяжку лица, а потом начала прибегать к инъекциям "красоты". С возрастом отношение к вмешательствам у артистки изменилось. Она понимает, что не сможет убежать от возраста и старается принимать себя такой, какая она есть. Впрочем, периодически поклонники все-таки замечают изменения во внешности звезды. Иногда она предстает перед публикой в новых образах и удивляет их своими преображениями. Однако сейчас внешность Елены заботит фанатов меньше всего – намного больше они переживают за ее здоровье.

В 2014 году в Сети появились тревожные новости о том, что актрисы больше нет в живых. Ложная информация распространилась вскоре после того, как Яковлева дала интервью, в котором рассказала о пережитой клинической смерти. Во время одного из спектаклей артистке стало плохо, а сразу после ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у звезды язву желудка и решили провести операцию, во время которой ее сердце остановилось. После этого Елена еще не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем, заставляя своих поклонников переживать.

Сегодня, 5 марта, Елена Яковлева отмечает свой 61 день рождения. В этот день почитатели творчества знаменитости не только поздравляют ее с праздником, но и ждут от нее хороших новостей. В начале февраля директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что все ближайшие спектакли с Еленой Яковлевой пришлось отменить из-за ее болезни. Поклонники не на шутку заволновались о здоровье актрисы, а она коротко ответила, что у нее все хорошо, и не сдала давать никаких комментариев.

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Кадр из "Склифосовский"
Автор: 5 марта 2022, 17:10 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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