Кровь стынет в жилах: народ волнуется о судьбе Яковлевой после сцены жуткой аварии

"Что будет дальше?" – спрашивают поклонники актрисы.

На телеканале "Россия 1" закончилась трансляция девятой части "Склифосовского". Финал сезона заставил поклонников поволноваться за актрису Елену Яковлеву.

Дело в том, что персонаж 60-летней артистки, Ирина Павлова, в заключительном фрагменте попадает под машину. Героиня без сознания, ее голова и руки окровавлены, судя по всему, она получила серьезные травмы.

Такой поворот сюжета шокировал фанатов "Склифосовского". Поклонники ленты надеются, что в Ирина Павлова останется жива, а Елена Яковлева не покинет сериал. Зрители не хотят лишиться еще одного интересного героя, поэтому переживают за дальнейшую судьбу Яковлевой в проекте. Также в Сети актрису хвалят за прекрасную игру.

"Елена Яковлева вообще моя любимая актриса, я чуть пульс не потеряла😢😢😢😢😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо всем создателям за любимый сериал.👏👏👏 Пожалуйста, вы уж осчастливте Павлову в следующем сезоне, а то Елена Яковлева так играет, что прям сердце разрывается!!", "Очень интересный и захватывающий сезон👏🥰 финал крутой...Ирину Алексеевну очень жалко😔 надеемся, что она останется жива🙏 с нетерпением ждем 10 сезон. Склифосовский самый лучший сериал💖", – рассуждают пользователи Интернета.

Кроме того, аудитория переживает за здоровье самой Яковлевой. Сцена ДТП получилась очень реалистичной, от кадров жуткой аварии кровь стынет в жилах. "Не покалечили ли актрису при съемке этого эпизода?" – спрашивают поклонники знаменитости. Скорее всего, с Еленой Алексеевной все более чем хорошо, ведь на площадке ее заменял профессиональный каскадер.