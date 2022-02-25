Звезда "Склифосовского" пожаловалась на недопустимое поведение Елены Яковлевой

Актер рассказал о выходках актрисы Елены Яковлевой.

Актеры Андрей Ильин и Елена Яковлева знакомы много лет. Вместе знаменитости играли в телехите "Каменская", где исполняли роли супругов. В медицинской драме "Склифосовский" Ильин и Яковлева вновь играют влюбленных. Между героями артистов, Геннадием Кривицким и Ириной Павловой, проходит любовная линия.

За годы совместных съемок Ильин и Яковлева стали друг другу близкими людьми. Между тем Андрей прямо говорит, что работать с Еленой непросто. В свежем интервью актер раскрыл правду о характере коллеги по цеху. По словам звезды "Склифосовского", артистка слишком легкомысленная, поэтому может приехать на площадку неподготовленной. Дескать, Елена часто не знает текст и импровизирует в кадре. Из-за этого Андрей находится в постоянном напряжении.

"Ее надо на площадке все время "ловить", она непредсказуема и не очень любит учить текст, все время импровизирует", – пожаловался на недопустимое поведение Елены Яковлевой актер.

Впрочем, Андрей Ильин готов простить подруге любые выходки. Более того, актер считает, что Яковлева своей внезапностью делает работу увлекательнее.

Как писали "Дни.ру", сейчас идут съемки десятого сезона сериала "Склифосовский". Сценарий новых эпизодов держат в секрете. Дата премьеры юбилейной части проекта пока не сообщалась.