Неожиданное решение генпрокурора Украины повергло Михалкова в шок

Генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова объяснила, что такое решение связано с подозрениями в посягательстве кинематографиста "на территориальную целостность" ее страны. Как именно это происходило, женщина не объяснила. Для Никиты Михалкова эта новость оказалось неожиданной и даже шокирующей.
Никита Сергеевич был очень удивлен одной мыслью о том, что простой деятель искусств способен как-то повлиять на целостность государства. Шокированный Михалков даже предположил, что решение об объявлении в международный розыск иноземного творца просто за то, что он мыслит по-своему, а не так, как кому-то хочется, вполне могло бы быть принято в 1939 году генпрокурором фашистской Германии – о подобной реакции народного артиста РСФСР рассказал ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Также Никита Сергеевич сыронизировал, отметив: знай он адрес Венедиктовой, обязательно отправил бы ей ссылку на последний выпуск своей передачи. Впрочем, в данном случае это вряд ли бы уже помогло.
Ранее Венедиктова отметила, что российского кинорежиссера могут задержать при пересечении границы "практически любого цивилизованного государства". Но, судя по всему, бравого российского кинематографиста такие слова вовсе не испугали.
Недавно "Дни.ру" рассказывали о том, что Никиту Михалкова втянули в грязный скандал.