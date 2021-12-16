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Шоу-бизнес
Подделка подписи и незаконное обогащение: Михалкова втянули в грязный скандал

Подделка подписи и незаконное обогащение: Михалкова втянули в грязный скандал

Никита Михалков узнал об афере, которую провернули, воспользовавшись его именем.
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Режиссер Никита Михалков оказался в центре скандала. Глава Союза кинематографистов России обвинил коллегу Акима Салбиева в двукратной подделке его подписи ради обогащения.

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Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Якобы два письма с просьбой выдать премию Салбиеву были отправлены главе Северной Осетии. В документах была указана подпись Никиты Михалкова, хотя никаких бумаг он якобы не подписывал. Разразился скандал.

Никита Михалков был не голословен. Для того, чтобы доказать факт аферы, он провел почерковедческую экспертизу, результаты которой озвучил прямо на съезде.

Он отметил, что узнал об обмане, когда его попросили продублировать бумаги. Тогда то он и изумился, глядя на документы. Ведь в те даты, когда якобы были поставлены подписи, он был за границей и физически не мог поставить подпись.

Для начала участникам заседания предложили исключить Салбиева из Союза кинематографистов. Однако решено было все же дождаться, пока докажут именно его вину в случившемся. Сам Салбиев отрицает вину.

Ранее 76-летний Никита Михалков заявил о нависшей над российской молодежью опасности. Речь шла о возрастающем влиянии "радужных" меньшинств, в частности, в спорте.

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Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 15:18 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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