"Сядет на шею бабке": на что будет жить потерявший после антироссийского демарша работу Галкин

Когда Максим Галкин осуждал специальную операцию, проводимую сейчас Россией на Украине, то, наверное, и подумать не мог, как это ему аукнется. В итоге рекламные контракты отменились, а гастрольный график посыпался – патриотично настроенные зрители массово сдают билеты. Отмена концерта в Архангельске, перенос выступления в Казани... На что же будет жить юморист, который был единственным кормильцем большой семьи?!

"У меня дорогая жена на пенсии, нужно много денег", – пошутил Максим во время последнего (вряд ли туда его теперь пустят) концерта в Кремле. Видимо, теперь на эту саму пенсию Аллы Пугачевой он и будет кантоваться. "Сядет теперь бабке на шею" – шутят люди в Интернете.

Но 72-летняя Алла Пугачева, будучи народной артисткой СССР, получает пенсию в размере примерно всего около 55 тысяч рублей в месяц. И это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.



Это, конечно, копейки, если учесть, что Алла Пугачева – многодетная мать. Дети Лиза и Гарри ходят в платную школу, а это, как говорят, 340 тысяч рубликов в месяц. Да и повседневные траты никто не отменял. Например, у звездной четы есть две няни, каждой из которых в месяц надо заплатить по 100 тысяч рублей. Дважды в неделю в замок приезжает тренер по фитнесу, который берет за услуги 48 тысяч рублей в месяц. Добавить к этому налоги на недвижимость (примерно 400 тысяч рублей в год), оплату охраны, уборку территории, уход за садом и чистку бассейна...

Кроме того, Алла Пугачева после выхода на пенсию решила не отказаться от своих привычек – чего только стоят дорогие новые наряды, в которых она появляется на публике!

Словом, по всей видимости, 12-15 миллионов рублей в сумме (без учета еды, одежды, транспорта и путешествий) требуется в год Пугачевой и Галкину для поддержания привычного уровня жизни. Конечно, у пары есть "подушка безопасности". Говорят, например, что Максим Галкин переводит деньги в Израиль на свой счета в банке Мизрахи Тфахо. Но насколько хватит запасов и не придется ли вскоре сводить концы с концами – вопрос.